Prefeitura de Resende promove serviços de melhorias nas unidades da rede pública municipal de ensino

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 11:15 horas

Uma das unidades contempladas é o Cemei(Centro Municipal de Educação Infantil)

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem promovendo serviços de melhorias nas unidades da rede pública municipal de ensino. Uma das unidades contempladas pelo programa “Revitaliza Resende” é o Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) Parque das Águas, localizado no bairro Jardim Jalisco. A reforma começou no dia 19 de outubro deste ano, e já está nos ajustes finais para ser entregue.

Um dos principais pontos da revitalização foi o piso de granitina da unidade, que passou por uma limpeza minuciosa e polimento. Também houve aplicação de resina no piso, além de pintura personalizada. Outro fator importante foi a instalação de lavatórios na entrada do Cemei. A reforma ainda incluiu um tratamento especial para trincas e fissuras encontradas na estrutura da unidade.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, reforçou que as unidades de ensino da rede municipal devem estar prontas e bem higienizadas para receber os estudantes no ano letivo de 2021.

— A atual gestão segue cuidando das suas unidades educacionais, por meio do ‘Revitaliza Resende’, com as reformas e as manutenções necessárias, bem como as ampliações viabilizadas devido à demanda. O cronograma de obras da Educação ainda conta com duas construções em andamento: uma creche no bairro Surubi; e uma escola no Parque Minas Gerais, na região das Barras. São 21 unidades entregues pela Prefeitura à população nos últimos anos. Agora, 17 passam por processo de revitalização. Estamos avançando com melhorias na infraestrutura, capacitação e valorização dos profissionais da área, recursos tecnológicos, modernização e aprendizagem de alta qualidade. Para o ano que vem, o acolhimento dos alunos e docentes vai além, estamos construindo um novo conceito de convívio em meio à pandemia da Covid-19, com distanciamento seguro e orientações reforçadas para um ambiente bem higienizado, envolvendo hábitos de limpeza mais rigorosos para todos. Vamos voltar com uma nova realidade, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária, que são recomendados pelos especialistas no assunto – destaca.

Além do Cemei Parque das Águas, estão sendo revitalizadas as seguintes unidades: Colégio Municipal Getúlio Vargas, na Cidade Alegria; Escola Municipal Geraldo da Cunha Rodrigues (Ciep 342), no bairro São Caetano; E. M. Luiz Pistarini, no distrito de Bulhões; E. M. Dona Mariúcha, no Santo Amaro; E. M. Noel de Carvalho, no bairro Nova Liberdade; Creche M. Luz do Sol, na Liberdade; E. M. Abrahão Hermano Ribenboim, na Cidade Alegria; E. M. Moacir Coelho da Silveira, na Serrinha; E. M. Doutor Jayme Miguel (Ciep 347); e na sede do Programa Gente Eficiente, na Alvorada.

Algumas unidades, além da reforma geral, serão ampliadas, oferecendo mais conforto e abertura de novas vagas para estudantes. O Cemei Professora Angela Maria Lima, na Fazenda da Barra I, será expandido com um banheiro infantil e uma brinquedoteca. A Creche M. Sandra Maria Ferreira Cotrim, situada na Baixada da Olaria, contará com mais três salas, dois banheiros, dois depósitos e uma lavanderia. Já a Creche M. Parque Embaixador, na região das Barras, também contará com mais duas salas, um banheiro e um depósito. A Creche M. São Vicente de Paula também passa por obra de ampliação.

No Ciep 489 – Augusto de Carvalho, na Cidade Alegria, a quadra esportiva está sendo reformada e os vestiários serão transformados em salas de música. A quadra da E. M. Rio Preto, na Fazenda do Rio Preto, na Pedra Selada, também está passando por obras e um vestiário está sendo erguido. Na E. M. Maria Dulce Freire Chaves, no Novo Surubi, a quadra e os vestiários estão em processo de revitalização. Além da reforma geral, uma quadra coberta está sendo construída na E. M. Dona Mariúcha.

Duas unidades também estão sendo construídas: uma creche no bairro Surubi; e uma escola no Parque Minas Gerais.

Unidades prontas

São 21 unidades de ensino já entregues para a população. São elas: Cemei Servidora Hilda da Conceição Mateus Inácio; Cemei Maria das Dores de Almeida Duarte – Dona Lili; Cemei Maria Francisca Diniz Frech; Creche Municipal Morro do Cruzeiro; Creche M. São Vicente de Paula; Creche M. Pedacinho do Céu; Creche M. Novo Surubi; E. M. Surubi; Creche M. Lavapés Dr. Uchôa; Creche M. Rubens da Silva Lamin; Creche Bairro Vicentino; E. M. Maria de Assis Barboza; E. M. José Roberto Sampaio; E. M. Esther Politi; E. M. Educação Pré-Escolar Bairro Alambari; E. M. Jardim das Acácias; E. M. Governador Roberto Silveira; E. M. Bernarda Brandão; E. M. Lídia Pires de Magalhães; E. M. Rio Preto; e E. M. de Educação Bilíngue Rompendo o Silêncio.