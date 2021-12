Prefeitura de Resende reajusta salários em 33%

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 17:15 horas

Aumento salarial válido para os próximos três anos, com início de pagamento para janeiro de 2022

Resende – A prefeitura de Resende anunciou na tarde desta terça-feira, dia 21 de dezembro, um aumento salarial de, no mínimo, 33% para os próximos três anos, voltado para o funcionalismo público do município, não incluindo o prefeito e o vice-prefeito da cidade. O aumento será iniciado já em janeiro, com quatro ou cinco meses de antecedência ao dia 1º de maio, data base convencionada para os aumentos e reajustes. O maior aumento anunciado e registrado até então havia sido de 7%, em 2014.

A decisão da gestão municipal acontece após uma série de reuniões com o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Resende com o objetivo de discutir melhorias salariais para os servidores. A previsão é de que 12% de aumento já sejam aplicados janeiro de 2022 e o restante nos dois anos seguintes. Com isso, a gestão municipal garante um reajuste salarial nos próximos dois anos de, no mínimo, 33%. Além do aumento, outra melhoria anunciada na tarde desta terça-feira foi a volta da possibilidade da venda de 10 dias de férias por ano.

– O aumento salarial é um desejo já antigo da gestão municipal e teve que ser adiado em virtude da pandemia e a Lei Complementar 173/2020 do Governo Federal, que proibiu o aumento de funcionários públicos durante a pandemia. A lei foi prorrogada até dezembro de 2021. O aumento, que virá de forma antecipada em janeiro de 2022, foi planejado com cautela e dentro das possibilidades do município, sem precipitações e no contexto saudável financeiramente para os cofres públicos. Hoje, a Prefeitura tem o menor número de cargos comissionados e realizou a maior contratação de servidores públicos da história de Resende: mais de 2.000 servidores, em 4 anos. Lembrando que se as finanças permitirem, esse reajuste pode ser ainda maior nos próximos anos – destacou o prefeito.

O caminho percorrido até o aumento salarial do funcionalismo de Resende compreende uma série de etapas, que tiveram início em 2017, no início da atual gestão. No primeiro ano de mandato, diversos contratos foram revistos, cortados ou refeitos, priorizando a economia e a austeridade para a retomada do crescimento de Resende. O resultado foi observado através de dívidas milionárias pagas, contas em dia e retomada da capacidade de investimento do município, em decorrência da economia gerada aos cofres públicos.

– Atualmente, o município gasta 41% da arrecadação com a folha salarial e é graças a essa austeridade e a esse baixo de percentual que esse aumento, logo após uma pandemia que afetou o planeta, está sendo possível ser anunciado. E podemos também informar, neste momento, que em 2022 anunciaremos um novo concurso público – finalizou o Balieiro Diniz, ressaltando mais uma novidade para 2022.