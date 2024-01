Resende realiza cadastros para regularização fundiária no Bairro Vicentina

Resende- A Prefeitura de Resende realiza nesta semana uma nova ação de regularização fundiária. As atividades, que contam com o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), estarão concentradas entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro no bairro Vicentina, com o objetivo de dar andamento ao processo para regularizar os terrenos e imóveis.

As equipes da superintendência de Habitação e os técnicos do Iterj percorrerão os imóveis das 9h às 12h e das 13h às 17h.

“Esta é mais uma localidade que vamos percorrer para que os moradores possam regularizar seus terrenos e imóveis. A regularização fundiária é um passo importante para que as áreas ocupadas estejam adequadas às normas legais do município.“ explicou Alessandra Brandão, superintendente de Habitação.

A administração municipal informa que os moradores que, porventura, não estejam em casa durante as visitas técnicas, podem tirar dúvidas através dos telefones (21) 2332-7236 ou (21) 2332-7238.