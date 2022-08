Prefeitura de Resende realiza coleta de sangue em Engenheiro Passos

Matéria publicada em 28 de agosto de 2022, 14:08 horas

Resende- Com o objetivo de atender os moradores do distrito de Engenheiro Passos, a Prefeitura de Resende realizou no sábado, dia 27, um mutirão de coleta de sangue no Posto de Saúde do distrito.

De acordo com a prefeitura, os exames foram coletados entre 7h30 e 9h com o intuito de zerar a fila daqueles que aguardavam para a realização dos mesmos.

A prefeitura de Resende informou que os mutirões são realizados com frequência para que possa dar agilidade na fila de espera e, assim, conseguir atender o maior número de pacientes.

Bem como o exame de sangue, a Prefeitura realiza ainda outras ações extras, como ultrassom, mamografia, exames preventivos, mutirão de cirurgias gerais, entre várias outras ações.