Prefeitura de Resende realiza manutenção em semáforos da cidade

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 08:21 horas

Serviço preventivo é essencial para o bom andamento do trânsito da cidade

Resende- Com o objetivo de oferecer mais segurança a motoristas e pedestres que circulam pelas vias da cidade, a Prefeitura de Resende, através da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte, realizou na última quarta e quinta-feira o serviço de manutenção dos contadores semafóricos, que ajudam na organização do trânsito em sete pontos movimentados da cidade.

De acordo com a prefeitura, a ação foi dividida em duas etapas, e a manutenção atingiu pontos estratégicos da cidade, nos quais há bom fluxo de pedestres e veículos. O serviço contou ainda com o apoio de veículos especiais que alçam os profissionais até os semáforos. E em decorrência do serviço, por um curto período de tempo, o trânsito nesses pontos da cidade teve que ser adaptado pela obstrução da via para o serviço.

No primeiro dia de trabalho, foram contemplados os semáforos localizados na Avenida Gustavo Jardim com a Rua Pintor Nunes de Paula; na Avenida Gustavo Jardim com a Avenida Presidente Kenedy, na Avenida Gustavo Jardim com a Avenida Presidente Kenedy e na Avenida Nova Resende.

Já na quinta-feira, dia 27, o serviço chegou à Avenida Coronel Mendes com a Avenida Riachuelo; na Avenida Padre José Sandrup com a Avenida Juscelino Kubitscheck e com a Avenida Coronel Mendes; e na Avenida Castelo Branco com a Rua Sebastião Rodrigues.

– É importante que a gestão municipal esteja atenta e se antecipe aos problemas através do serviço de manutenção. Deixar que esses semáforos cheguem ao ponto de gerar transtornos pode causar prejuízos e principalmente riscos de acidentes. O setor responsável, que é a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte, está sempre alerta sobre novas maneiras de melhorar o trânsito da cidade e garantir mais segurança aos condutores e pedestres – disse o superintendente, Júlio César Barbosa da Silva.