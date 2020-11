Prefeitura de Resende realiza resgate de pássaros e cães em cativeiro após denúncia

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 17:34 horas

Resende- Vinte gaiolas portando pássaros de variadas espécies, incluindo animais exóticos, e sete cachorros em situação de maus-tratos foram resgatados nesta sexta-feira, dia 13, no bairro Vicentina, em uma ação da Prefeitura de Resende, através da Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR) e do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal.

Com o recebimento da denúncia, as equipes chegaram ao local e encontraram a casa fechada com muitas aves no interior e cães extremamente magros do lado de fora. Foram encontrados 12 Coleiros (Sporophila caerulescens);1 Bigodinho (Sporophila lineola);1 Pintassilgos (Carduelis carduelis);1 Maritaca (Psittacara leucophtalma); 2 Tiriba-de-testa-vermelha (Pyrrhura frontalis); 2 Periquitos-autraliano (Melopsittacus undulatus); 2 Canários-belga (Serinus canaria); 7 Cães (Canis lupus familiaris).

Dentro da residência também havia diversos apetrechos de captura de aves, que foram registrados e destruídos na sede da AMAR. O responsável pela residência não foi encontrado. Simultaneamente à abordagem, o agrupamento do Meio Ambiente abordou casas vizinhas, onde encontrou mais aves silvestres, que foram apreendidas.

De acordo com o parecer técnico emitido pela Amar, “Os animais estavam em condições degradantes, sem alimento ou água e em local de extrema sujeira. Os cães estavam apresentando score corporal muito abaixo do desejável com magreza extrema, todos presos em área de risco de lesão”.

A presidente da AMAR, Wilson Moura, comentou a ocorrência e também destacou a importância das denúncias feitas junto à Agência.

– Estes tipos de denúncia são recorrentes na Agência. Porém, impressionaram as condições de extremos maus tratos aos quais os animais eram submetidos. Para evitar episódios como esse, contamos com as denúncias, que podem salvar muitos outros animais em situações semelhantes – ressaltou.

Denúncias

As denúncias podem ser feitas na AMAR através dos telefones: (24) 3354-7792 ou (24) 3354-8663.

Após o resgate, as aves foram encaminhadas à AMAR, que tratará dos cuidados legais. As aves exóticas serão encaminhadas à adoção por tutores responsáveis. Já no caso dos cães, o Centro de Controle de Zoonoses foi acionado para o recolhimento. Ao serem recebidos, os animais foram alimentadas e receberam o devido tratamento.