Prefeitura de Resende vai inaugurar obras nas áreas de saúde e lazer

Matéria publicada em 8 de abril de 2023, 11:23 horas

Resende – Durante toda a próxima semana, a prefeitura de Resende vai inaugurar uma série de espaços públicos reformados ou construídos. A primeira inauguração será na terça-feira (11), com a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e o Depósito de Soluções Injetáveis. De acordo com a prefeitura, o CAF é uma novidade de grande impacto para a estrutura da saúde pública, pois tem o objetivo de atender às exigências da Vigilância Sanitária, além de melhorar as condições para funcionários e usuários da rede pública de saúde.

A partir de agora, diz a prefeitura, o armazenamento de medicamentos e insumos ficará mais seguro e atendendo às normas mais modernas estipuladas pelos órgãos competentes.

Demais inaugurações

A partir da quarta-feira (12), a prefeitura de Resende passa a entregar as obras na área de lazer. Ao todo, quatro espaços públicos serão entregues após uma restauração. As inaugurações serão na Caixa D’Água, na Cidade Alegria; na Praça Boa Vista, no Boa Vista I; na Praça Vila Santa Isabel, no bairro Santa Isabel, e na Praça São Geraldo.

“Assim como está acontecendo desde 2017, a gestão municipal está empenhada em garantir melhorias para a população, nos mais variados segmentos da administração pública. Na próxima semana, em específico, teremos uma sequência de inaugurações na saúde e no lazer, com locais construídos do zero ou reformados. E dessa forma damos sequência ao planejamento de melhorias para a população”, comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.