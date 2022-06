Prefeitura de Três Rios vai ceder terreno para construção da nova sede do 38º BPM

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 08:45 horas

Três Rios – O prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, durante um encontro com o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, se dispôs a ceder um terreno para a construção do novo Batalhão da PM, naquele município. A reunião foi na quinta-feira (9) na sede do 38º BPM.

– A unidade passará a contar com ambientes mais amplos para o serviço administrativo, alojamentos e espaços para as equipes operacionais, além de uma estrutura mais organizada e moderna, contando com locais para treinamento, como estande de tiro, por exemplo – disse o coronel Henrique.

O secretário também visitou as dependências do 38º BPM, além de conhecer a Central de Comando e Controle, localizado no Centro de Três Rios.