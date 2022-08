Prefeitura de Valença adquire ônibus para transportar alunos da rede municipal

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 13:28 horas

Valença – A Prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de Educação iniciou a semana recebendo mais um ônibus escolar que chega para incrementar a frota própria. O veículo zero quilômetro foi adquirido recentemente para o transporte de alunos da rede municipal com recursos próprios da Educação. Ele tem 59 lugares, é da marca Volkswagen, dotado de elevador para alunos cadeirantes e alta performance, com suspensão reforçada e elevada, que facilita a transposição em terrenos acidentados.

A secretária municipal de Educação, professora Mara Medeiros, destacou que o novo veículo ajudará a Prefeitura a atender a demanda crescente de alunos e a oferecer um transporte seguro. “Com o transporte adaptado e com segurança, garantimos a continuidade do estudo desses alunos, contribuindo para a ampliação do acesso e permanência deles nas escolas das redes públicas e fortalecimento da educação básica”, confirma a secretária de Educação Mara.

“Estamos investindo na Educação, com aquisição de mais um novo ônibus para atender o transporte escolar. Além de ampliar a frota de veículos, estamos garantindo os direitos e a segurança às nossas crianças, importante também que os veículos sejam de qualidade e com as atuais tecnologias que atendem o padrão de acessibilidade, com elevador para cadeirantes e cintos de segurança que atendem o público específico”, comentou o Prefeito Fernandinho Graça.