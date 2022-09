Prefeitura de Valença conclui pavimentação asfáltica no distrito de Santa Isabel

Matéria publicada em 28 de setembro de 2022, 16:05 horas

Valença- Um dos maiores investimentos de um programa de asfaltamento das vias públicas em todo município, está sendo realizado e sendo desenvolvido pela atual gestão municipal. É a Prefeitura mudando a realidade em diversos bairros do município e distrito de Valença.

O prefeito Fernandinho Graça, acompanha de perto o início e execução de cada uma das frentes de obras que têm mudado a realidade de diversas comunidades com incremento da qualidade de vida, valorização de imóveis e melhora na mobilidade urbana.

Em Santa Isabel, terceiro Distrito da cidade de Valença, a Vila Ivete, mais um local que nunca havia recebido pavimentação asfáltica teve o serviço concluído e isso representa para a comunidade a melhoria da qualidade de vida para todos.

“Em nossa administração, estamos avançando muito neste setor e hoje podemos dizer que vivemos num novo estágio no tocante a infraestrutura. Nosso foco são as pessoas, as maiores obras são aquelas que conseguem chegar no coração da nossa gente. Mas, não há dúvidas que asfalto resulta na melhoria da qualidade de vida do cidadão e, por isso, este trabalho tão impactante e amplo na pavimentação e recapeamento das ruas”, enfatiza o Prefeito.

Onde o asfalto já chegou os moradores comemoram a transformação das vias e isso representa a melhoria da qualidade de vida das pessoas.