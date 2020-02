Prefeitura de Valença divulga programação de Carnaval da cidade

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 11:35 horas

Valença – A secretaria de Cultura e Turismo de Valença divulgou a programação oficial do Carnaval 2020. A folia contará com batalha de confete, matinê e desfile oficial dos blocos.

Neste ano haverá desfile de duas escolas de samba (Clube da Alegria e Em Cima da Hora de Chacrinha), que estão fechando os detalhes finais.

Os desfiles dos blocos acontecerão na Avenida Nilo Peçanha, no Centro.

Confira a programação:

Batalha de confetes – Dia 15/02

A partir das 19h na grade do Jardim de Baixo

Matinê no Jardim de Cima – De sábado a terça-feira (Dias 22, 23, 24 e 25/02)

Kelly Fort e o Trio Alegria, das 16h às 19h

DJ Fernando, das 19h às 21h

Banda Progresso, das 21h às 23h

Desfile de blocos na Nilo Peçanha, Centro

Sábado – Dia 15/02

Bloco do Rolete, 23h

Quinta-feira – Dia 20/02

Bloco da Melhor Idade, 19h

Sexta-feira – Dia 21/02

Bloco Ninguém Vai

Bloco da Paz

Bloco Pé na Bosta

Banda Luck no palco, das 23h às 3h

Sábado – Dia 22/02

Bloco de Zé Pretinho, 21h

Banda Axeré no palco, das 23h às 3h

Domingo – Dia 23/02

Bloco CarnaTorre, 8h30 da manhã

Clube da Alegria, 18h

Bloco Fla Valença, 19h30

Bloco Samba dos Amigos, 21h

Em Cima da Hora, 22h30

Banda Axeré no palco, das 23h às 3h

Segunda-feira – Dia 24/02

Bloco do Bar da Galinha, 21h

Banda Axeré no palco, das 23h às 3h

Terça-feira – Dia 25/02

Bloco da Palhaçada, 19h

Resenha Feito Para Você, 20h30

Em Cima da Hora, 22h

Banda Axeré no palco, das 23h às 3h