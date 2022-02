Prefeitura de Valença faz retirada de barreira em pista atingida por deslizamento de terra

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 16:28 horas

Valença- A chuva forte que atingiu o município de Valença no início da noite de quinta-feira (03/02), além de causar alagamento em algumas ruas da cidade, deixou também rastros de deslizamento de barreira com interdição parcial da pista na Avenida do Contorno, próximo a entrada do Clube de Tiro.

Com a agilidade e mobilização da equipe da Secretaria de Serviços Públicos, todo trabalho de retirada do barro foi realizado e o trânsito voltou ao normal.