Prefeitura de Valença inicia projeto teste para a coleta seletiva

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 19:24 horas

Valença- A Prefeitura de Valença está fortemente empenhada em implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece como ordem de prioridade a ser seguida na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Neste sentido, estará sendo iniciado na próxima quinta-feira, dia 30 de junho, à partir das 8 horas, um projeto em teste para a coleta seletiva. De acordo com informações do setor ambiental, haverá um caminhão realizando a coleta no centro da cidade, e em seguida nos bairros Benfica, Laranjeiras, Aparecida, Monte D’Ouro, Bairro de Fátima e Barroso de materiais como: papel e papelão, embalagens de leite e de suco, garrafas pet e de vidro, e embalagens de plástico em geral. Fica a observação de que os materiais devem estar limpos e secos. Após resultados dessa coleta será criado um cronograma com dias e horários da coleta em outros bairros.

Com esta iniciativa, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente espera contribuir para a promoção do desenvolvimento institucional, no sentido de criar condições, de forma ambientalmente correta, para que o município possa cumprir com os objetivos estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos e no Programa Municipal de Coleta Seletiva.

Para maiores informações entre no links do site e no Facebook da Prefeitura.

https://www.valenca.rj.gov.br/caminhao-da-coleta-seletiva-passara-pelo-centro-da-cidade-no-dia-30/

https://www.facebook.com/1372137426171883/posts/pfbid0SqzKUDsTqa9UuwN7ePCL2jBCAMyRFJ3DpSNNNLLXcbSXuCzdDeNeXicx4jwQk82bl