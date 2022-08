Prefeitura de Valença instala alambrado em campo Society e quadra de areia no distrito de Parapeúna

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 15:20 horas

Valença- A Prefeitura de Valença está realizando a instalação de alambrados no campo society e na quadra de areia da Praça da Juventude em Parapeuna, Distrito de Valença. O espaço público é amplo e usado para as mais variadas atividades esportivas. Existe no local uma Academia da Saúde, inaugurada pela atual administração, com aparelhos para ginásticas, onde a terceira idade, adultos e crianças recebem orientações de um profissional na prática de exercícios.

Os adeptos de caminhadas e corridas, têm à disposição uma longa pista própria, que conta com um sistema de iluminação.

A instalação dos alambrados irá garantir a proteção e a comodidade dos praticantes do Futebol e do Voleibol mantendo a segurança de quem frequenta a Praça.

“Esse alambrado é um pedido antigo da população de Parapeúna. Começamos nossa administração em 2017, recuperamos esse espaço e inauguramos uma Academia da Saúde. Estamos sempre buscando melhorias no local, visando atender adultos, crianças e até a melhor idade. A instalação do aramado irá evitar que alguém que esteja fora dos espaços esportivos possa ser atingido por uma bolada, vindo a se ferir. Nosso compromisso será sempre de ofertar qualidade de vida para todos”, comentou o Prefeito Fernandinho Graça.