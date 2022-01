Prefeitura de Valença muda local de vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2022, 16:34 horas

Valença- De acordo com a primeira divulgação da vacinação das crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, que começa no próximo dia 20 de janeiro, em Valença, houve mudança de local pela prefeitura.

As ações agora irão acontecer nas instalações do Colégio Municipal Institutinho, com entrada pela Rua Cel. Benjamim Guimarães, em frente à Loja Maçônica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12:30h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ficou definido que o cronograma de vacinação seguirá o que é feito desde o início da imunização: os primeiros vacinados serão meninos e meninas com alguma comorbidade, deficiência permanente, e crianças quilombolas. Para os casos de COMORBIDADES é necessária apresentação de laudo médico.

CONFIRA O CRONOGRAMA DAS CRIANÇAS

1-Com comorbidade, deficiência permanente e crianças quilombolas

– Dias 20 e 21 de janeiro

SEM COMORBIDADES:

11 anos dias 24 e 25 jan

10 anos dias 26 e 27 jan

9 anos dias 28 e 31 jan

8 anos dias 1 e 2 fev

7 anos 3 e 4 fev

6 anos dias 7 e 8 fev

5 anos dias 9 e 10 fev

* sujeito a alterações

Documentos obrigatórios:

Cartão de Vacina

Cartão do SUS da criança

Levar certidão de nascimento

Documento de identidade dos responsáveis legal

Lembrando que crianças com COMORBIDADES é necessário apresentar laudo médico.

Atenção:

Obrigatória à presença do responsável legal

Na ausência do responsável legal, é obrigatória a autorização deste, para quem levar a criança.