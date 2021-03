Matéria publicada em 12 de março de 2021, 12:07 horas

Ação foi realizada na quinta-feira e resultou em 567 resultados negativos e 27 positivos

Valença- Com a intenção de conter o avanço do Coronavírus em Valença, a Secretaria Municipal de Saúde realizou na última quinta-feira, 11, a testagem rápida da Covid-19 no distrito de Barão de Juparanã.

De acordo com informações do Centro Municipal de Vigilância da Saúde, foram realizados 596 testes, sendo que, 567 resultaram negativos e 27 positivos – IgG e 02 IgM. Os casos positivos, terão acompanhamento da Unidade de Saúde local, para buscar a recuperação e evitar a propagação do vírus.

A Secretaria de Saúde, informa que a testagem rápida contra a Covid-19, será realizada em todos os Distritos de Valença, como forma de conter a disseminação da doença.

A Prefeitura de Valença solicita que a população que evite aglomerações em locais públicos, eventos sociais e familiares. Se sair de casa, use máscara. Lembrar, que o não cumprimento ao toque de recolher das 22h às 5h, do Decreto Municipal 031/2021, poderá levar o infrator ser conduzido a Delegacia de Polícia e ser multado. Faça a higienização das mãos com água e sabão ou faça uso do álcool em gel.