Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 08:18 horas

Valença- Dando continuidade às ações de melhorias na cidade, a Prefeitura de Valença estende os serviços de construção de calçadas e drenagem de águas iniciadas no bairro Carambita, até ao bairro João Bonito. As manilhas já estão no canteiro de obras e tem previsão de execução no local já na próxima semana.

Os serviços serão realizados às margens da RJ 147 que diariamente registra um grande fluxo de veículos de passeio, de cargas, transporte público, pedestres e ciclistas.

A obra é um convênio do Governo Federal, através da Caixa Econômica, beneficiando Valença. É um projeto do setor de Gerência de Projetos do Município, com envolvimento da Secretaria de Obras e Departamento de Licitações

“O serviço, a exemplo do que já fizemos em diversos bairros, beneficiará os usuários da via que, a partir da conclusão da obra, poderão utilizar o local para atingir suas residências com segurança, sem a necessidade de caminhar pela via pública”, comentou o Prefeito Fernandinho Graça.