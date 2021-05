Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 08:14 horas

Valença- Com o objetivo de deixar a cidade cada vez mais limpa e oferecer conforto e bem estar a sua população, a Prefeitura Municipal de Valença, por meio da Secretaria de Serviços Públicos tem priorizado diversos serviços na cidade.

Está semana, a secretaria de serviços públicos esteve no bairro Santa Maria, onde dei seguimento ao serviço de limpeza e desobstrução de córregos e canais de drenagem do local.

De acordo com a prefeitura, o serviço priorizou à prevenção de alagamentos e entupimentos no período chuvoso, além de pragas, a exemplo do mosquito Aedes aegypti, baratas, muriçocas, formigas e roedores, que são atraídas pelo mato alto e lixo descartado em local inadequado.

Limpeza na cidade

Os trabalhos para manter a manutenção dos espaços públicos e deixar a cidade cada vez mais limpa continuam sendo realizados pela prefeitura, onde a limpeza segue um cronograma por toda a cidade. Uma das equipes da Coordenadoria de Limpeza Pública realizaram nesta semana diversas ações de capina, roçagem, varrição, retirada de lixo e entulhos pelo bairro Belo Horizonte.