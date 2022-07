Prefeitura de Valença realiza serviços de limpeza nas vias e espaços públicos

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 15:43 horas

Valença- A Prefeitura de Valença através da Secretaria de Serviços Públicos está realizando ações contínuas de conservação e limpeza nas ruas do Centro da cidade e dos bairros próximos, com capina e varrição.

O setor responsável pela limpeza solicita que a população colabore com o descarte do lixo correto, ajudando a manter os espaços públicos limpos e organizados. “Estamos cumprindo um cronograma com ações de limpeza no Centro da cidade e também em diversos bairros, mas é importante que não aconteçam os descartes irregulares de lixos e entulhos em vias públicas”, comentou o Secretário de Serviços Públicos, Carlos Henrique.

“Nosso trabalho de recuperação das vias públicas e das praças é diário, estamos com profissionais divididos entre todos os bairros, incluindo os distritos. Nosso intuito é executar ações que possam garantir qualidade de vida para a população. Mas, é muito importante a participação de todos em cooperar na manutenção dos espaços públicos, para termos uma cidade bonita”, comentou o Diretor de Parques e Jardins, Tatto Stivanin.