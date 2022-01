Prefeitura de Valença segue com a vacinação contra a Covid-19

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2022, 15:11 horas

Valença- Valença segue no processo de vacinação contra a Covid-19 para todos os públicos aptos a receberem as doses. As pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina devem se dirigir também ao Instituto de Educação Deputado Luiz Pinto, na Rua Benjamin Guimarães, 104 – Centro, das 8 horas às 13 horas. A vacinação está aberta no município e o ideal para enfrentar a pandemia é alcançar 100% de cobertura do público-alvo.

Segunda dose

As pessoas que estão atrasadas com a segunda dose, também devem procurar o ponto de vacinação e completar a imunização.

Dose de reforço

Quem já completou quatro meses da segunda dose e tem a partir de 18 anos, basta procurar o local de vacinação, portando os documentos necessários para receber a dose de reforço.