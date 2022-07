Prefeitura de Valença solicita a Light extensão da rede de energia elétrica em Varginha

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 16:00 horas

Valença- O problema dos moradores da rua Márcio José Da Silva Macedo, no conjunto Habitacional Campo Alegre (casas populares da Varginha), em relação a instalação do sistema de energia elétrica em suas residências está sendo solucionado. Através de um pedido do Presidente da Associação de Moradores, Marcinho da Varginha, foi enviado pela Prefeitura de Valença um ofício à Light Serviços de Eletricidade S/A, solicitando a logística de extensão da rede em toda rua, para atender as famílias do local.

Na quinta-feira, 7 de julho, várias equipes da Light compareceram ao local e deram início aos trabalhos de fixação dos postes e a instalação da extensão da rede elétrica de acordo com os padrões para que moradores façam a solicitação da ligação da energia elétrica em suas casas.

O Presidente da Associação, Marcinho, acompanhou os trabalhos desde a chegada da equipe Light com os postes, realizando todo o trabalho. “O Prefeito Fernandinho Graça, foi sensível para agilizar e atender o nosso pedido, junto a Light. Essa extensão irá atender 25 famílias e com isso, vai regularizar o sistema de energia elétrica dessas residências”, comentou Marcinho.

Para completar a alegria dos moradores, assim que a Light finalizar os trabalhos, a Prefeitura irá instalar oito braços com o sistema de iluminação LED proporcionando uma rua iluminada, garantindo a segurança de todos.