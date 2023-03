Prefeitura de Vassouras entrega nova creche com horário integral - Diário do Vale

Vassouras – A Educação Pública de Vassouras ganha mais um investimento: a inauguração da Creche Municipal Santa Rita, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), no Centro. A unidade passa a funcionar com salas modernas, amplas, arejadas e com decoração e estrutura atrativa para receber as 150 crianças com idades entre 1 a 3 anos e 11 meses.

O prefeito Severino Dias falou sobre a importância da creche para a comunidade vassourense, destacando a luta para dar início a licitação. “Ver o prédio pronto para ser a casa de 150 crianças, é um sonho que há muito tempo a população nos pede para ser concretizado. O trabalho em equipe de todos da Prefeitura de Vassouras resultou nessa conquista que celebramos hoje”, ressaltou o prefeito.

A Creche Santa Rita atende moradores de oito bairros: Centro, Madruga, Carvalheira, Barreiro, Santa Amália, Campo Limpo, Matadouro e Morro da Vaca. O lema da unidade é “Lugar de sonhar e ser feliz!”, e vai atender as crianças em horário integral das 7h30 às 16h30.

Nesse período, os pequenos vão receber quatro refeições, com cardápio variado e elaborado por nutricionistas, além de atividades pedagógicas, recreativas, higiene, repouso e banho.

A vice-prefeita Rosi Silva, lembrou sobre a importância de um espaço acolhedor e seguro, onde as mães possam deixar os filhos enquanto trabalham. Para Rosi, investir na Educação é investir em desenvolvimento, preparando as gerações futuras para o mercado de trabalho.

– Sou mãe e sempre trabalhei e sei o quanto é difícil correr para o trabalho deixando nosso filho, mas esta preocupação é amenizada quando sabemos que as nossas crianças estão em um local seguro, cuidadas e sendo preparadas para o futuro – ressaltou a vice-prefeita.

ESPAÇO

A unidade conta com 33 profissionais, 8 salas de aula, sendo 4 com banheiro e espaço para o repouso, além de área externa, 1 refeitório, 4 banheiros externos, cozinha, lavanderia, 5 almoxarifados, cozinha ampla, 4 banheiros para os colaboradores (2 desses com chuveiro), secretaria, sala dos professores, espaço externo e quadra coberta.

A secretária municipal de Educação, Magda Sayão, a creche Santa Rita é mais do que um local lúdico de aprendizagem e de cuidar, é também um local carregado de muita história e sentimentos. Pois aqui, onde no passado, avôs, avós, pais e mães um dia estudaram, filhos e netos vivenciarão também experiências de aprendizagem e desenvolvimento”, concluiu a secretária.