Prefeitura de Vassouras investe em alimentação saudável

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 11:34 horas

Tema foi abordado em conjunto com a Universidade de Vassouras e reforça a importância do consumo consciente de alimentos evitando o desperdício

Alimentação saudável e o consumo consciente dos alimentos. Este é o tema trabalhado entre a Universidade de Vassouras e a Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vassouras, durante a Feira do Produtor, no Centro. O objetivo é levar a população informações sobre práticas de alimentação saudável e adequada.

A ação visa ainda divulgar e orientar sobre os valores nutricionais mais encontrados em verduras, frutas e legumes. As informações foram repassadas à comunidade por alunos dos cursos de Nutrição e Engenharia, com opoio de técnicos da Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, e faz parte da extensão universitária, que deverá ser levada para outras cidades da região.

Outro item abordado junto a população é o desperdício de alimentos que podem ser reaproveitadas com o intuito de minimizar os impactos causados pelo aumento de resíduos da escartados de forma inadequada.

“A ação foi de bastante troca de informações. Nós agradecemos à Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vassouras pelo apoio. Esperamos realizar este projeto a cada dois meses e expandir para outras cidades”, declarou a professora Luciana de Souza Marques, coordenadora da graduação em Nutrição.

O secretário municipal de Ambiente, Danilo Pereira, também falou sobre a importância do tema abordado junto a comunidade.

“Acreditamos que iniciativas como essa devem ser incentivadas em nosso município, a fim de transmitir informações e conscientização para a população, bem como contribuir para o desenvolvimento rural da nossa região”, concluiu Danilo.