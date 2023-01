Prefeitura de Vassouras mobiliza força-tarefa para minimizar impacto das chuvas - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 16:01 horas

Foto: Divulgação/PMV

Vassouras – A Prefeitura de Vassouras vem trabalhando em estado de atenção devido ao grande volume de chuva que atinge o município e vem castigando todo o estado do Rio. A situação foi agravada nos últimos quatro dias, na qual foi registrado um acumulado de 153,8 mm de chuva na cidade, segundo dados da Defesa Civil.

O prefeito Severino Dias e a vice-prefeita, Rosi Silva, mobilizaram uma força tarefa para que todos os transtornos ocasionados pelas chuvas sejam atendidos o mais breve possível, com equipes realizando a limpeza e desobstrução das vias, buscando minimizar o impacto das chuvas na população. As equipes da Secretaria de Obras, Demutran e Defesa Civil têm trabalhado dia e noite visando atender todas as ocorrências.

O coordenador da Defesa Civil, Marcos Aurélio Serafim, explicou que a chuva constante está retardando o trabalho das equipes. “Apesar de não serem pancadas fortes de chuvas, o solo está muito encharcado o que tem causado riscos de deslizamentos pela cidade. Mas, apesar das dificuldades, estamos empenhados em minimizar os impactos”, explicou.

Em caso de emergência e situação de risco, a população deve ligar para a Defesa Civil, através dos telefones (24) 2230-2230 ou (24) 99319-6018.