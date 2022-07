Prefeitura de Volta Redonda capacitou mais de 3,3 mil pessoas entre 2021 e 2022

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 17:52 horas

Cursos e oficinas gratuitos da Secretaria de Ação Comunitária e FBG ajudam na inserção do mercado de trabalho e no empreendedorismo

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda entregou 525 certificados de conclusão de cursos nesta quinta-feira, 07. O número representa 15% do total de pessoas capacitadas por cursos e oficinas da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e da Fundação Beatriz Gama (FBG) entre 2021 e 2022. Mais de 3,3 mil alunos foram qualificados, de forma gratuita, nos últimos 18 meses, para ocupar uma vaga no mercado de trabalho ou atuar como empreendedor individual.

A Smac entregou mais 330 certificados das oficinas de Inclusão Digital na tarde desta quinta-feira, 07, no Clube Comercial. Em dezembro do ano passado, 440 pessoas formaram no mesmo curso. Além disso, cerca de duas mil pessoas foram capacitadas, também em 2021, por cursos profissionalizantes do Programa de Inclusão Produtiva. As oficinas e cursos de capacitação são realizados nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), Centros de Convivência e Centro de Inclusão Produtiva.

A coordenadora dos CRAS, Cláudia Novaes, representou a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, e a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da secretaria, Rosane Marques, a Branca, ambas com problemas de saúde.

Ela parabenizou os formandos e agradeceu pela confiança. “Quanto mais pessoas conseguirmos capacitar para o trabalho, mais ampliamos a geração de renda e a circulação de dinheiro no município, beneficiando toda população”, disse Cláudia, citando todos os departamentos e funcionários da Smac responsáveis pelo sucesso dos cursos e oficinas ofertados pela secretaria.

Cláudia também lembrou que as inscrições para as novas turmas para as oficinas de Inclusão Digital estarão abertas a partir do dia 18 de julho. “É só procurar o CRAS mais próximo de casa para se inscrever. Os candidatos às vagas têm que ter, no mínimo, oito anos, desde que alfabetizados, e ainda há turmas para idosos”, disse, acrescentando que, em agosto, está prevista a formatura de mais 1,8 mil alunos das oficinas de inclusão produtiva.

Além dela, estavam na formatura a coordenadora dos Telecentros Comunitários, Cláudia Villar, responsável pelas oficinas; os seis instrutores; coordenadores de CRAS; e diversos funcionários da secretaria.

Entre os formandos, João Vitor, de 13 anos, e Neide Morgana, de 62, que fizeram a oficina de Inclusão Digital no CRAS Retiro, aprovaram o curso. “Considero este curso como uma nova alfabetização. Quis conhecer um pouco mais de informática para usar no dia a dia. Aprendi a usar melhor o celular e estou pensando em abrir um serviço de delivery, já que agora vou conseguir operar o programa”, falou Neide. “Fiz o curso de informática para ajudar na escola e, no futuro, ajudar a conseguir um emprego”, contou João Vitor.

FBG forma quase 200 alunos em cursos profissionalizantes

Pela manhã, a Fundação Beatriz Gama realizou, em sua sede, a cerimônia de formatura de cursos profissionalizantes pelo projeto “Formando Profissionais”. Os 195 alunos dos cursos de cabelereiro, barbeiro, depilação, estética corporal, manicure, e organização de festas e eventos receberam os certificados.

O presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, agradeceu a confiança que os alunos tiveram com a fundação e lembrou que as primeiras turmas foram formadas em outubro do ano passado. “De lá para cá, a FBG formou um total de 560 alunos. Nosso desejo é sempre atender os alunos da melhor maneira possível. Agradeço aos instrutores e desejo que todos os formandos conquistem um espaço no mercado de trabalho”, disse ele, informando que novas turmas já começam na próxima segunda-feira, dia 11 e as inscrições estão abertas.

Joice Balduíno da Cruz, 39 anos, fez o curso de estética corporal. “Já estou atendendo à domicílio às minhas clientes, mas quero ter o um espaço fixo pra trabalhar. O curso é excelente, bem explicado e tem bom conteúdo”, elogiou ela, que foi uma das formandas a receber o certificado das mãos da instrutora Andréia e do presidente da FBG.