Prefeitura de Volta Redonda começa a aceitar pagamentos via PIX

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda começa, nesta segunda-feira (1º), a disponibilizar documentos de arrecadação com a inclusão do “QR Code” para pagamentos via PIX. Inicialmente, os contribuintes que ainda não quitaram o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do exercício de 2024 poderão utilizar o PIX para pagamento, por meio do site oficial do município. Além disso, alguns documentos de arrecadação emitidos nos guichês da prefeitura, referentes a outros tributos e taxas, também serão impressos nesse novo formato.

A mudança representa um avanço significativo no processo de inovação da administração municipal, buscando facilitar e modernizar os serviços oferecidos à população. A implementação do pagamento via PIX traz benefícios para o cidadão como pagamento em qualquer dia e horário, a partir de qualquer instituição financeira.

“Com o PIX, os pagamentos podem ser feitos pelo celular, sem a necessidade de ir até um banco. Hoje, sete em cada dez transações bancárias são feitas a partir do celular no Brasil. Basta acessar o aplicativo do banco ou instituição financeira que é cliente, escolher a opção PIX, selecionar ‘pagar com QR Code’ e escanear o código do documento”, explicou o secretário municipal de Fazenda, Vinicius Arbach, lembrando que o sistema PIX é seguro e utiliza tecnologias avançadas de criptografia para proteger as transações. Isso garante que os dados dos usuários estejam sempre protegidos durante o processo de pagamento.

O gerente de desenvolvimento da Empresa de Processamento de Dados, Rubens Guimarães, afirmou que a prefeitura planeja continuar expandindo o uso do PIX para outros tipos de pagamentos. Em breve, todos os Documentos de Arrecadação Municipal (DAR) vão contar com essa nova opção, consolidando a cidade como um exemplo de inovação e eficiência na gestão pública.

“Com essa iniciativa, Volta Redonda se alinha às tendências tecnológicas mais recentes, proporcionando aos seus cidadãos uma experiência mais moderna, prática e eficiente na realização de pagamentos”, disse Rubens.

Economia para os cofres públicos

Após um estudo técnico da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), o pagamento via PIX foi implantado pela Prefeitura de Volta Redonda por meio de licitação, de forma eletrônica pelo portal nacional de compras, feita em abril deste ano. O banco que venceu com menor valor de tarifa foi o Santander.

Um dos principais objetivos é trazer praticidade para o contribuinte, mas a iniciativa inovadora também vai proporcionar uma economia significativa para os cofres públicos. Hoje, pagamos tarifas bancárias entre R$ 1,44 e R$ 1,88 por guia, com o pagamento via PIX, essa taxa cai para R$ 0,01 por documento.

“Fazendo uma projeção otimista, hoje, se 100% dos contribuintes aderissem ao pagamento via PIX, o município deixaria de gastar mais de R$ 1,2 milhão com taxas bancárias por ano. E todo esse dinheiro poderia ser investido em melhorias nas áreas de Educação, Saúde, Mobilidade Urbana, Segurança. Com o PIX, a população sempre sai ganhando”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A assessora da Fazenda, Aline Fernandes, apontou que o PIX deixou de ser simplesmente uma “moda” para se tornar uma tendência. “O PIX adicionou 71,5 milhões de usuários ao sistema financeiro. As transações por PIX cresceram 74% entre 2022 e 2023. Vamos proporcionar mais comodidade aos contribuintes, mais economia ao município e menos burocracia”, disse ela.

A implantação do PIX em Volta Redonda contou com uma força-Tarefa da EPD e da Fazenda. Além dos nomes já citados, fizeram parte da implantação Felipe Oliveira (Fazenda), Fabiana Avelar (Fazenda), Diego Souza (EPD).