Prefeitura de Volta Redonda conclui pagamento do 13º do funcionalismo

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 16:29 horas

Segunda metade do décimo terceiro salário será paga no próximo dia 14

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda irá antecipar o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário de todos os servidores: de carreira (ativos e inativos) e comissionados. A remuneração estará disponível a partir do próximo dia 14, terça-feira, de acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF). Por lei, a quitação do 13º salário é obrigatória até o dia 20 de dezembro.

“O funcionalismo tem sido prioridade do prefeito Neto e estamos concluindo os trabalhos para que na próxima terça-feira todos estejam com o dinheiro na conta. Essa antecipação se soma a outras ações que implementamos ao longo deste ano para o benefício dos servidores, como a implantação de serviços online na Sala do Servidor”, disse o secretário municipal de Administração, Cláudio Franco.

O pagamento do décimo terceiro salário aconteceu, inclusive de forma antecipada, graças à venda da folha de pagamento do funcionalismo (cerca de R$ 40 milhões) ao Banco Itaú. Além disso, os professores conseguiram abono de R$ 5 mil por matrícula, com recursos do Fundeb (Fundo Nacional da Educação Básica).

“É um trabalho constante, em conjunto com outras áreas da prefeitura, para conseguir regularizar as contas públicas e garantir os salários em dia para todo o funcionalismo. As parcerias são fundamentais para que a administração municipal possa continuar trabalhando na recuperação do município. Mesmo assumindo o exercício com duas folhas e meia em atraso, conseguiremos fechar o ano com todas as obrigações com o funcionalismo em dia”, explicou o secretário municipal de Fazenda, Érik Higino.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou o empenho das equipes e agradeceu mais uma vez à parceria com o Governo do Estado, que tem sido muito importante para que a prefeitura consiga honrar compromissos.

“Encontramos uma situação muito preocupante nas contas da prefeitura no início do ano. Se não fossem parceiros como o governador Cláudio Castro, teríamos muita dificuldade de manter os salários em dia e pagar o funcionalismo dentro do mês trabalhado, o que era um compromisso. Agora nossos servidores poderão se programar melhor para as comemorações de fim de ano”, concluiu o prefeito.

Foto: divulgação Secom/PMVR.