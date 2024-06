Prefeitura de Volta Redonda convoca 150 cuidadores para a Educação

Volta Redonda – Em continuidade às convocações de profissionais para integrar a rede municipal de ensino, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), está convocando mais 150 aprovados em processo seletivo simplificado (Edital 003/2024) para o cargo de Cuidador da Área Educacional. O objetivo é atender a demanda da rede pública municipal por esse profissional, com distribuição pelas unidades escolares.

Os profissionais aprovados e convocados deverão comparecer nesta terça-feira (2), às 9h30, ao auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME) – Rua Santa Helena, nº 22, bairro Niterói –, munidos com a documentação obrigatória: original e cópia simples da carteira de identidade (RG); do CPF; e do cartão PIS/Pasep ou documento comprobatório.

A admissão dos cuidadores da área educacional está prevista para os dias 8 e 9 de julho, e o encaminhamento para as escolas deve acontecer antes do período de recesso escolar.

A lista completa com a relação dos nomes dos convocados e as informações necessárias estão disponíveis no site da prefeitura, por meio do link voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Na área de “Processo Seletivo”, basta acessar o edital de nº 003/2024-SMA.