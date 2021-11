Prefeitura de Volta Redonda convoca 40 cuidadores para reforçar Educação Especial

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 13:03 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Educação, está convocando 40 cuidadores aprovados em concurso realizado em 2019. Vinte e sete deles já foram encaminhados para as unidades escolares. Esses profissionais atuarão na Educação Especial, melhorando a assistência a alunos, a fim de promover a participação e a permanência deles na escola e favorecer a autonomia, de acordo com suas possibilidades.

Esses cuidadores cumprirão um regime de trabalho de 44 horas semanais, tendo a função de auxiliar a ação educativa nas unidades escolares, acompanhando essas crianças com deficiência, zelando por sua higiene, alimentação e segurança.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino atende cerca de 1.100 alunos com diferentes deficiências, gerando demandas de profissionais e adoção de metodologias próprias, vistas com atenção pela Educação. Segundo a secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, o Departamento Pedagógico, por meio da Seção de Educação Especial, identificou que o número de alunos com deficiência aumentou na rede, e estão sendo tomadas medidas necessárias para atender com eficiência essa demanda.

“Estamos contratando cuidadores para os alunos que apresentaram, através de avaliação da nossa equipe, necessidade de acompanhamento individualizado. Reforçamos a nossa equipe, intensificamos as visitas nas escolas e estamos fazendo treinamento com os novos cuidadores. Acreditamos na inclusão de todos no processo educacional e estamos trabalhando para que seja bem feita”, destacou Tetê.