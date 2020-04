Prefeitura de Volta Redonda cria shopping virtual para comerciantes da cidade

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 17:16 horas

Lojistas poderão efetuar vendas online e por delivery no novo sistema, que entra em vigor no dia 15

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva anunciou nesta quinta-feira (09/04) a criação de um shopping virtual onde todoos os lojistas de Volta Redonda poderão, se desejarem, cadastrar seus produtos e efetuar vendas tanto na modalidade online, com o cliente pagando por cartão de crédito, débito ou outros meios virtuais, quanto por delivery, com o cliente pagando no ato da entrega.

A participação no shopping virtual será inteiramente gratuita, e o dinheiro resultante das vendas vai diretamente para a empresas, sem passar pela prefeitura. A propaganda e divulgação do shopping virtual também ficará a cargo da prefeitura.