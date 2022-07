Prefeitura de Volta Redonda dá início às obras para prevenção de enchentes no bairro São Luiz

Matéria publicada em 31 de julho de 2022, 12:29 horas

Intervenção visa melhorar escoamento das águas pluviais que descem do Loteamento Quinta das Flores

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e Instituto de Planejamento Urbano (IPPU), iniciou nesta semana uma obra para melhorar o escoamento das águas pluviais que descem do Loteamento Quinta das Flores no sentido da rua Sebastião Ribeiro, no bairro São Luiz. A intervenção visa prevenir as enchentes que aconteciam no local durante a época das fortes chuvas.

“As equipes da SMI já estão trabalhando com urgência para que possamos concluir a obra antes do período das chuvas, dando uma maior tranquilidade para os moradores daquela localidade, que tanto sofrem com as enchentes”, afirmou o prefeito de Volta Redonda Antonio Francisco Neto.

A demanda chegou ao prefeito através do vereador Hálison Vitorino, que esteve no gabinete agradecendo ao Neto pela rápida atenção.

“Com essa obra, dezenas de moradores terão maior segurança em suas casas, visto que sempre que chovia, as águas invadiam e destruíam tudo. Agora, este problema não acontecerá mais”, disse o vereador.