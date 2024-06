Prefeitura de Volta Redonda divulga vagas de empregos

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda em parceria com o SINE, divulgaram nesta terça-feira (24), vagas de emprego, além de vaga para curso de Eletricista Industrial Firjan/Setrab/Sine. Vaga para ambos os sexos, ensino médio completo, moradores de Volta Redonda.

As inscrições devem ser realizadas no Sine de Volta Redonda, ao total serão 12 vagas, o início do curso será dia 8 de julho.

Monitor de estacionamento (controle de vagas em vias públicas)

– Ambos os sexos

– Ensino médio completo

– Não é necessário experiência na função

– Ter disponibilidade de horário

Local de trabalho: Volta Redonda.

Supervisor de hospedagem

– Vaga masculina

– Ensino médio completo

– Turno de trabalho noturno, das 18h às 6h (escala 12×36)

– Moradores dos bairros: Morada da Granja, Nove de Abril, Santa Inês, Metalúrgico, Jardim Guanabara, São Cristóvão.

– Local de trabalho: Barra Mansa

Cozinheira

– Vaga feminina

– Ensino fundamental completo

– Experiência em CTPS

– Turno de trabalho diurno, das 10h às 22h (escala 12×36)

– Local de trabalho: Barra Mansa

Técnico em Segurança do Trabalho

– Ambos os sexos

– Ensino médio completo

– Ter NR 11, 18, 20, 33, 24 e 35.

– Diferencial: possuir certificação AUD 45001 e em liderança e gestão de pessoas.

– Conversação em nível avançado na língua inglesa

Local de trabalho: Barra Mansa

Operador de caixa e repositor de mercadorias

– Ambos os sexos

– Ensino médio completo

– Ter disponibilidade de horário

Local de trabalho: Volta Redonda

Para se candidatar às vagas, os (as) candidatos (as) deverão entregar o currículo atualizado no SINE, na Subprefeitura do Retiro ou acessar o App Sine Fácil.