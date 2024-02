Prefeitura de Volta Redonda entrega carnês de IPTU

Volta Redonda – Os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2024 de Volta Redonda já começou a ser enviado pela prefeitura para as residências. O modelo é mais sustentável, pois utiliza menos papel. Quem escolher retirar a segunda via pela internet pode fazer pelo site voltaredonda.rj.gov.br/iptu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), os cidadãos (IPTU Cidades) que optarem por pagar em cota única, com vencimento no dia 8 de março, terão desconto de 8%.

O pagamento também poderá ser parcelado em até seis vezes, com vencimento da primeira cota também no dia 8 de março. As demais parcelas terão os seguintes vencimentos: 9/4 (cota 2); 9/5 (cota 3); 7/6 (cota 4); 9/7 (cota 5); e 8/8 (cota 6).

Indústria

O IPTU 2024 das Indústrias também teve o calendário divulgado. O pagamento em cota única poderá ser feito até o dia 19 de fevereiro, também com 8% de desconto. As empresas poderão parcelar em seis vezes, com vencimento da primeira cota no dia 19/2, e as demais em: 20/3 (segunda); 19/4 (terceira); 20/5 (quarta); 19/6 (quinta); e 19/7 (sexta).

“O IPTU é revertido para diversas melhorias para o cidadão, seja em escolas, praças públicas, hospitais, segurança e muitas outras áreas que recebem investimentos”, lembrou a subsecretária de Fazenda, Lygia Morelli, ressaltando a importância do pagamento até o vencimento para evitar multas.