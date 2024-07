Prefeitura de Volta Redonda entrega reformas de duas escolas

Volta Redonda – Em mais um investimento do governo municipal na área da educação, o prefeito Antonio Francisco Neto entregou nesta quinta-feira, dia 4, mais duas unidades da rede municipal de ensino totalmente reformadas. Pela manhã, a cerimônia foi na Escola Municipal Paraíba, no bairro Vila Mury, enquanto que à tarde foi entregue a reforma da Escola Municipal Wladir de Souza Telles, no Jardim Vila Rica (Tiradentes). Juntas, as duas instituições de ensino ganharam investimentos de mais de R$ 1,2 milhão.

No caso da Escola Municipal Paraíba, a unidade recebeu pintura externa e interna; instalação de bebedouro; revitalização do pátio com brinquedo; reforma do telhado, que sofria com infiltrações; troca de caixa d’água; revitalização dos banheiros do pátio coberto; revitalização das grades do bueiro do pátio; e reforço estrutural no refeitório. O valor total das obras foi de cerca de R$ 450 mil.

Tendo como diretora Alecsandra da Silva Alves, a escola fundada em março de 1968 tem atualmente 299 alunos matriculados em 11 turmas, com uma equipe de 32 profissionais. Sua estrutura conta, entre outras, com salas de leitura, música e informática. A unidade ainda oferece projetos de leitura e de reforço para os alunos, no sábado.

A cerimônia de entrega da reforma contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto; do secretário de Educação, Osvaldir Denadai; do secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; e dos vereadores Paulinho AP, Cacau da Padaria, Pastor Washington Uchôa, Paulo Conrado, Jorginho Fuede e Vander Temponi.

Após apresentações de alunos da escola, o prefeito Neto lembrou que, para conseguir entregar as obras realizadas em pouco mais de três anos, foi preciso encarar uma dívida de cerca de R$ 400 milhões encontrada em 2021, além de três meses de salários em atraso. Porém, com a ajuda de toda a equipe da prefeitura, da Câmara Municipal, foi possível zerar praticamente toda a dívida e realizar as obras esperadas pela população.

“Estamos conseguindo melhorar as nossas vidas, a remuneração do poder público, que ainda é pouca em relação ao merecimento. Mas nada é impossível quando você acredita no que você faz. Valeu a pena estar aqui hoje para ver tudo isso”, declarou.

O secretário de Educação Osvaldir Denadai citou o compromisso da atual administração com a educação do município. “Ao ver a motivação dessas crianças, a palavra da diretora-geral, o secretário de Educação tem muito pouco a falar. A gente quer ressaltar aqui a importância que o governo do prefeito Neto tem dado para a educação, ele tem insistido que a estrutura é importante, mas o mais importante é as crianças receberem educação de qualidade. Hoje foi demonstrado que, além do conhecimento regular, essas crianças estão recebendo cultura.”

O deputado estadual Munir Neto vê na reforma da Escola Municipal Paraíba mais um passo fundamental para que Volta Redonda continue a ter educação da mais alta qualidade.

“Eu tenho muito carinho por essa escola, e fico muito feliz de ver como ela está hoje. A prefeitura tem realizado várias reformas, entregamos em maio mais uma creche (Dauro Aragão), no Tangerinal, com capacidade para 400 crianças. Volta Redonda é referência na educação, assim como na saúde, infraestrutura, assistência social, esporte, lazer e cultura”, pontuou.

Jardim Vila Rica

Localizada no Jardim Vila Rica (Tiradentes), a Escola Municipal Wladir de Souza Telles foi entregue à população na parte da tarde. Ela recebeu reforço estrutural em toda a unidade; substituição de todo o policarbonato, que estava danificado; troca de revestimentos; e pintura interna e externa geral, somando cerca de R$ 800 mil investidos nas melhorias.

A escola atende a 664 alunos – 510 do Ensino Fundamental e 154 da Educação Infantil –, distribuídos em 25 turmas (13 no primeiro turno e 12 no segundo).

Projeto – A unidade desenvolve ainda o projeto “Minha Escola mais Sustentável”, que tem como objetivo contribuir para a implementação de práticas de sustentabilidade junto à comunidade e desenvolver a consciência ecológica e solidária. O projeto acontece graças às parcerias com instituições sociais da cidade, como o grupo de escoteiros e a associação protetora dos animais, que coletam as tampinhas plásticas, lacres, meias usadas, embalagens de pasta de dente e blister de remédios para a escola.