Prefeitura de Volta Redonda fecha acesso à Rodovia do Contorno - Diário do Vale

Prefeitura de Volta Redonda fecha acesso à Rodovia do Contorno

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2023, 16:10 horas

Tráfego no local ficará restrito a moradores de condomínios às margens da estrada

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda fechou, por volta das 15h50 deste domingo (29), os acessos à Rodovia do Contorno, em dois trechos dentro dos limites municipais. O tráfego no local ficará restrito a moradores dos condomínios residenciais construídos às margens da rodovia.

Mesmo sem ter jurisdição legal sobre a via, a prefeitura tomou tal decisão para evitar novos acidentes ocorram no local. O último foi registrado no fim da tarde deste sábado (28) e deixou quatro pessoas mortas e outras duas feridas.

O Governo Municipal informou por meio de nota enviada à imprensa que a interdição ocorre após inúmeras tentativas de promover o entendimento entre Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e DER (Departamento de Estradas de Rodagem), “bem como depois de o Poder Público Municipal ter ingressado na Justiça Federal, pedindo uma audiência para que se defina de uma vez por todas quem é o responsável legal pela rodovia”.

E conclui: “Desta forma, a rodovia será interditada neste domingo, diante da chuva, e futuramente pode ser totalmente fechada, caso nenhuma solução seja apresentada”.