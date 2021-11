Prefeitura de Volta Redonda lança ‘Trampo Jovem’

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 15:22 horas

Ferramenta é mais uma ação do Centro Oportunizar para auxiliar na inserção no mercado de trabalho

Volta Redonda – A Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) de Volta Redonda lançou o “Trampo Jovem”, um grupo de whatsapp para envio de mensagens sobre vagas de emprego, estágios e cursos gratuitos para jovens da cidade. A ferramenta é mais uma ação do Centro Oportunizar, espaço na Vila Santa Cecília, inaugurado no início de agosto, para ajudar o jovem a ingressar no mercado de trabalho, além de prestar assessoria para empresas interessadas em se enquadrarem na Lei da Aprendizagem.

Para ingressar no grupo e receber as mensagens, o interessado deve acessar o link: https://chat.whatsapp.com/DsxNqhwyCrL0T3opmD5ao8. A coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, deixou claro que o “Trampo Jovem” é mais uma ferramenta de auxílio na busca por emprego e que será utilizada apenas para envio das ofertas de vagas de primeiro emprego, estágio, jovem aprendiz e cursos gratuitos.

“Qualquer dúvida sobre o Centro Oportunizar deve ser tirada, exclusivamente, pelo whatsapp (24) 99290-3212 da CoordJuv”, enfatizou, lembrando que a aceitação do projeto foi muito boa. “Atingimos 267 pessoas no primeiro grupo em menos de 24h e o segundo já conta com mais de 150 jovens. De acordo com a demanda, vamos criando outros, a ideia é conectar a oferta de cursos, vagas e empregos com a juventude”, afirmou Larissa.

A ferramenta mostra a evolução do Centro Oportunizar, que iniciou as atividades há dois meses e meio e já realizou 424 atendimentos. O local atraiu primeiramente os jovens, seu público-alvo, mas logo começou a ser procurado pelas empresas em busca desta mão de obra. Hoje, diversas empresas enviam as vagas de emprego disponíveis para serem divulgadas pelo Centro Oportunizar.

O projeto também iniciou a segunda etapa com atendimento nas comunidades, em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). Os jovens usuários dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) têm a oportunidade de visitar o quiosque na Vila e contam com a ação CoordJuv na Comunidade, que leva o serviço para os bairros, ampliando o alcance das atividades.

Além disso, o Centro Oportunizar conta com a parceria do Ministério Público do Trabalho para que mais empresas cumpram o determinado na Lei de Aprendizagem.