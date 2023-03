Prefeitura de Volta Redonda multa obras irregulares que agravam problemas causados pelas chuvas

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 12:00 horas

Neto reuniu secretarias e Defesa Civil para acelerar procedimentos contra ações que prejudicam a cidade

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto reuniu, na manhã desta quarta-feira (22), representantes de diversos setores do governo municipal, com uma missão: colocar fim às obras irregulares espalhadas pela cidade. Pelo menos seis grandes empreendimentos ou serviços, que estão sendo realizados em áreas particulares, têm aumentado a gravidade dos problemas causados pelas chuvas.

Entre os casos identificados, a Defesa Civil e o IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) apontaram um local onde um sitiante fez movimentação de terra irregular, com depósito de sedimentos em um córrego, que passa próximo ao trecho da Cascata, entre os bairros Voldac e Santa Cruz.

Por conta disso, estão ocorrendo alagamentos na Avenida Nossa Senhora do Amparo. O proprietário do sítio foi identificado, notificado e receberá ainda a visita dos fiscais do Meio Ambiente, que vão avaliar a multa.

Neste trecho, onde também foi feita uma calçada e colocada iluminação de LED, a Prefeitura de Volta Redonda vai aumentar a capacidade de drenagem e escoamento. O desfecho do caso foi celebrado pelo vereador Edson Quinto, que participou da reunião em busca de achar uma solução para a situação no local.

“Nós temos de propor soluções, cobrar e trabalhar juntos. Pela quantidade de lama e água que está descendo ali, percebemos que tinha algo errado. A Prefeitura visitou a área, fez a notificação e ainda fará uma obra para que isso não ocorra no futuro próximo. A calçada e a iluminação ajudaram muito, e agora vamos manter aquela área limpa”, disse o parlamentar.

As obras para melhorar o escoamento das águas ficarão por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que apresentou na reunião outros pontos que foram e serão vistoriados pela prefeitura. Somente no bairro São Luiz, serão três localidades, além de outra no bairro Santa Rita de Cássia, uma na Terra Vermelha (Retiro), uma no Açude e outra no bairro Fazendinha.

Segundo o prefeito Neto, o governo vai iniciar obras importantes de infraestrutura e manutenção na cidade nas próximas semanas. Para ele, o trabalho de reparos e melhorias ficará prejudicado se estes problemas com obras irregulares não forem sanados.

“As chuvas atrapalharam muito, pois desde outubro que estamos sofrendo com as águas. No entanto, algumas áreas da cidade estão sofrendo mais que o necessário com estas obras irregulares. Vamos sanar estes problemas e, principalmente, vamos fazer obras para melhorar a manutenção”, destacou.