Prefeitura de Volta Redonda providenciará reparo de poste no Siderlândia - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 12:55 horas

Volta Redonda – Um poste em condições precárias tem preocupado os moradores da Rua Paraty, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. De acordo com eles, o poste fica próximo à Escola Municipal João Paulo I e estaria colocando em risco a segurança dos estudantes, principalmente nos horários de entrada e saída. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a prefeitura que, em nota enviada à redação, informou que vai notificar a concessionária responsável para que faça os reparos devidos.