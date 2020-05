Prefeitura de Volta Redonda realiza mutirão de infraestrutura

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 13:42 horas

Serviços de capina, roçada, caiação, limpeza, retirada de entulhos, manutenção em iluminações públicas e operação tapa-buraco foram realizados neste sábado

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda está realizando um mutirão de infraestrutura neste sábado (09), nos bairros Jardim Amália, Aterrado, Parque do Contorno, Água Limpa, Açude, Retiro, Avenida Beira Rio; e na BR-393. Foram realizados serviços de capina, roçada, caiação, limpeza, retirada de entulhos, manutenção em iluminações públicas e operação tapa-buraco.

O prefeito Samuca Silva destacou que as equipes da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) estão utilizando máscaras e outros EPIs (equipamentos de proteção individual) e atuam mantendo a distância indicada dos colegas como medidas de proteção a Covid-19.

– Estamos atendendo as demandas da população e trabalhamos para melhorar o dia a dia da cidade de forma incansável. Diversos bairros estão recebendo os serviços da SMI e essas intervenções serão ainda mais intensificadas – disse o prefeito.

Essa semana, aproximadamente 30 bairros receberam serviços da SMI, como: Aterrado, Retiro, Coqueiros, Eldorado, Vale Verde, Santo Agostinho, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Brasilândia, Dom Bosco, Ponte Alta, Conforto, Barreira Cravo, Residencial Ypê Amarelo, Residencial Samoa, Jardim Belvedere, Vila Brasília, Siderlândia, Jardim Cidade do Aço, Três Poços, Morada da Colina, Parque do Contorno, São Luz, Volta Grande, Vila Americana, Parque das Ilhas, Colina, São João e Vila Santa Cecília, incluindo ações no Zoológico Municipal.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinicius Ramos, afirmou que a cidade segue avançando diariamente na manutenção.

– O trabalho da prefeitura de Volta Redonda não pode parar. Com o período de quarentena, estamos aproveitando e acelerando algumas intervenções – concluiu o secretário.