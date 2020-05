Prefeitura de Volta Redonda recorrerá da decisão judicial que devolve linhas para Sul Fluminense

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 16:29 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda recorrerá da decisão judicial que devolveu a operação de três linhas municipais de transporte coletivo para a Viação Sul Fluminense, nesta semana. A operação foi assumida pela empresa Cidade do Aço no último sábado (23), pois, segundo a prefeitura, o serviço prestado pela viação era insatisfatório, com atrasos constantes, superlotação e veículos em más condições.

A decisão foi da 5ª Vara Cível, através do juiz Alexandre Custódio Pontual. As linhas assumidas pela viação Cidade do Aço eram: 320–A (Dom Bosco – Conforto); 525 (Açude-Jardim Amália); e 530 (Açude- Jardim Amália – Via Vila Mury e Park Sul). A troca da empresa era válida até a realização definitiva da licitação das linhas da Sul Fluminense.

O prefeito Samuca Silva comentou que uma equipe estava monitorando o serviço pela Cidade do Aço e que o retorno da população estava sendo positivo.

– Recebemos diversos relatos de melhorias no transporte. Nosso objetivo é sempre esse, permitir um transporte coletivo de qualidade para a população. Vamos recorrer da decisão liminar e mostrar judicialmente a necessidade dessa troca, tendo em vista os problemas enfrentados pelos moradores com transporte ruim – explicou o prefeito.

Em janeiro deste ano, o governo municipal autorizou a intervenção em nove linhas, que estão sendo operadas por três empresas consorciadas do SindPass. Essas linhas atendem os bairros Conqueiros, Siderlândia, Vila Brasília, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur.

Samuca enfatizou que o objetivo é realizar a licitação das linhas da Sul Fluminense. Em maio de 2019, o prefeito decretou a caducidade da concessão da empresa por prestar serviços da má qualidade, porém o processo de licitação está suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, que está analisando o processo.

– Estamos aguardando a liberação do TCE para realizar essa licitação. Mas, com a pandemia, os prazos do tribunal foram estendidos. Esperamos que, em breve, possamos realizar essa licitação para melhorar o transporte e a mobilidade urbana da cidade. Mas enquanto isso não acontece, determinei que os estudos para elaboração do edital de licitação sejam acelerados. Assim, quando tivermos a liberação, não vamos perder tempo para iniciar o certame – concluiu.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro, disse que a mudança visava melhorar a qualidade do serviço.

– Tomamos essa decisão por conta da qualidade do transporte estar muito ruim, com várias reclamações da população que aumentaram ainda nesse período de pandemia. A atual empresa não estava conseguindo atender a demanda e por isso a troca – esclareceu o secretário.