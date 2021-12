Prefeitura de Volta Redonda retoma melhoria na sinalização viária

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2021, 17:10 horas

Equipes atuam no período noturno para não impactar o trânsito

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), está retomando a revitalização da sinalização horizontal em diversas vias da cidade. Nesta segunda-feira, dia 27, os trabalhos aconteceram no bairro Casa de Pedra. As equipes também atuaram na madrugada do dia 23 para o dia 24, no Viaduto Nossa Senhora das Graças, na Avenida Lucas Evangelista e de vias no entorno da Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado.

As equipes da STMU estão executando serviços como demarcação de linha de centro da via, de linha de bordo, identificação de cruzamentos e de preferências em cruzamentos, pinturas de faixa de pedestres e de setas direcionais, demarcação de área de parada de ônibus, além de pintura de velocidade permitida em via.

Em locais de grande fluxo de veículos, o trabalho é realizado no período noturno para não impactar o trânsito. Na noite desta segunda, a programação prevê pintura nas avenidas Getúlio Vargas e Amaral Peixoto (Centro).

– Estamos retomando a pintura das sinalizações e recuperando diversos pontos nas vias. A prioridade é atender as ruas e avenidas de maior movimento de veículos e depois prosseguir para o interior dos bairros -, afirmou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Foto: STMU/Secom PMVR