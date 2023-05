Prefeitura de Volta Redonda retoma oferta de caçambas para a população

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 10:15 horas

Atendimento é direcionado para coleta de resíduos de obras e demais materiais de limpeza urbana; qualquer morador pode solicitar o serviço pelo site da prefeitura

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), retomou a oferta de caçambas nesta quinta-feira, dia 25. O atendimento é direcionado para coleta de resíduos de obras e demais materiais de limpeza urbana, após o pagamento de uma taxa no valor de R$ 41,33.

Qualquer morador pode solicitar o serviço através do site voltaredonda.rj.gov.br (aba serviços), ou pelo telefone 3339-9103, que também funciona como canal para tirar dúvidas e dar mais informações. As vagas são disponibilizadas às segundas-feiras, pontualmente às 8h. O solicitante escolhe uma das datas disponíveis; preenche seus dados no momento da solicitação; em seguida, o sistema gera o boleto para pagamento; após confirmação do pagamento, a caçamba é entregue no local e data marcados.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, citou que a retomada do serviço vai contribuir para manter a cidade mais limpa. A secretária ainda explicou que foi necessário comprar 30 novas caçambas, devido ao estado dos materiais que foram deixados pelo antigo governo.

“A retomada desse serviço era muito aguardada pela população. Quando assumimos o governo em 2021, não havia condições de oferecer este serviço devido ao mau estado das caçambas, que estavam totalmente destruídas. Foi necessário adequar novamente o serviço, por isso, compramos inicialmente 30 caçambas para a retomada do atendimento, que vai contribuir muito com a limpeza do município”, disse Poliana.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, mencionou que a prefeitura vem retomando serviços importantes e sociais em diversas áreas para população. “Aos poucos estamos retomando todos os projetos que foram abandonados na gestão anterior, mas que a população gostaria de contar. Esse projeto das caçambas ajuda na manutenção da cidade e tem função social primordial”, finalizou Neto.