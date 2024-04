Prefeitura de Volta Redonda revitaliza sinalização da Avenida Beira-Rio

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda está revitalizando nesta semana a sinalização horizontal e vertical da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. As equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) realizam o serviço em diversos trechos da via durante o período noturno, para afetar menos o trânsito na avenida.

No trecho que faz esquina com a entrada da Avenida dos Mineiros, no bairro Belmonte, está sendo feita uma manutenção na sinalização do local, que ganhará uma nova rotatória para melhorar o fluxo de veículos e o acesso ao bairro.

“Estamos pintando, reforçando a sinalização em toda a via. E na subida do Belmonte, em breve, será instalado um novo trevo de acesso, com semáforo, faixa de travessia de pedestres, além de reorganização de vagas de estacionamento. Estamos fazendo uma manutenção do que existe até que a obra, que já está em fase de licitação, seja concluída. O objetivo é melhorar a circulação dos veículos que acessam o bairro, evitando engarrafamentos e melhorando a segurança do trânsito”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

De acordo com a STMU, o trabalho de revitalização ao longo da avenida envolve a recomposição da sinalização horizontal, com a demarcação das linhas de eixo e linhas de bordo, e também serão implantados dispositivos auxiliares como tachões e tachas para reforçar a sinalização de divisão de fluxos. Em relação à sinalização vertical, as equipes da secretaria vão instalar novas placas de regulamentação de velocidade e restrição de ultrapassagem.

Asfalto – O trabalho de revitalização da sinalização da Beira-Rio acontece após a via ganhar um novo asfaltamento. O mais recente contemplou um trecho de aproximadamente dois quilômetros, entre a Rua Laranjeiras, no bairro Retiro, e a Rua Gil Ferreira, na Vila Mury.