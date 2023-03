Prefeitura de Volta Redonda segue com ação de bloqueio ao Aedes aegypti na garagem municipal - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 12:09 horas

Agentes de endemia fazem aplicação de inseticida para eliminação do mosquito adulto e monitoramento de possíveis criadouros

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ligado ao setor de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta semana o terceiro ciclo da ação de bloqueio ao Aedes aegypti na região da garagem municipal, no bairro Aero Clube. Os agentes de endemia aplicam, semanalmente, inseticida específico para eliminação do mosquito adulto. O inseticida UBV (Ultra Baixo Volume) é uma ação complementar às atividades de combate ao Aedes aegypti, utilizado para promover a rápida interrupção de transmissão das doenças causadas pelo mosquito: Dengue, Zika e Chikungunya.

Na terça-feira, 14, a dupla de agentes de endemia aplicou o UBV com nebulizador costal motorizado dentro da garagem municipal; e nesta quarta-feira, 15, faz o mesmo trabalho na área externa dos imóveis no entorno. Na próxima semana, com a execução do quarto ciclo, a ação de bloqueio estará concluída, conforme preconizado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Paralelamente à aplicação do inseticida para controle do mosquito adulto, os agentes do CCZ também fazem o monitoramento de possíveis criadouros e focos, com aplicação de larvicida e o remanejamento de materiais que possam servir de criadouro para o Aedes. E esse trabalho seguirá acontecendo, periodicamente, com a colaboração dos funcionários da garagem municipal.

“É importante lembrar que a prefeitura realiza o monitoramento de todos os ambientes públicos, por meio da Vigilância Ambiental, orientando os funcionários que atuam nesses locais para manterem o lugar livre de focos do mosquito. E ressaltamos que é fundamental a adesão de toda a população para eliminar os focos dentro das residências. A vistoria de dez minutos, semanalmente, para eliminar os focos do Aedes, é suficiente para minimizar, especialmente nesta época do ano, quando a gente tem chuva e calor, o nascimento e crescimento do mosquito”, alertou a coordenadora da Vigilância Ambiental da SMS, Janaína Soledad.