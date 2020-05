Prefeitura de Volta Redonda segue com obras de revitalização do Córrego Secades

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 13:23 horas

Obras de construção de muro de contenção e recuperação da parte da via às margens do córrego foram iniciadas nesta semana

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda iniciou a construção de muro de contenção nas margens do Córrego Secadas, em trecho do bairro Conforto, e a recuperação de parte da Rua 209, nesta semana. As obras serão concluídas até o início da próxima semana e fazem parte da revitalização de toda extensão do córrego, que segue a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), passando pelos bairros Conforto até o Santa Inês.

O presidente do SAAE-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), José Geraldo Santos, o Zeca, destacou a importância da obra.

– O muro de contenção às margens do córrego protege a rede de abastecimento de água potável e também funciona como sustentação para o pavimento da Rua 209, que vai do bairro Conforto até o São Lucas – afirmou o responsável pela contratação do serviço.

A margem do Córrego Secades está passando por revitalização há cerca de um ano devido as fortes chuvas que atingiram Volta Redonda em 2019. Obras como a recomposição do guarda corpo em toda extensão também estão aceleradas.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, explicou que parte da revitalização faz parte do pacote de recuperação do trecho municipalizado da BR-393, que prevê melhorias em muros, meio-fios, canteiros, ciclovias, quiosques e passarelas.

– A previsão é que o trabalho, iniciado no final de abril passado, esteja concluído em três meses. O serviço contempla revitalização da ciclovia, com pintura da pista e das luminárias; pintura das passarelas nos bairros Conforto e Vila Santa Cecília; revitalização dos canteiros central e lateral, com caiação; revitalização de 19 quiosques, incluindo reforma externa e pintura, além da desmontagem de três unidades; revitalização e pintura dos gradis – concluiu Samuca.