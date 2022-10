Prefeitura de Volta Redonda vai ampliar atendimento a pessoas em situação de rua

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 17:21 horas

Equipes de abordagem, acolhimento, Centro Pop, GMVR e a PM alertam que, historicamente, com a proximidade do fim do ano essa população tende a crescer

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes) – da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) –, vai intensificar as ações de abordagem e acolhimento às pessoas em situação de rua no município. Sendo assim, estratégias foram traçadas para os próximos meses, em reunião realizada nesta semana na sede da secretaria. Participaram representantes das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), da Polícia Militar (PM) e do Conselho Municipal Intersetorial de Políticas para População em Situação de Rua.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, que convocou o encontro, explicou que o objetivo é antecipar as ações, na tentativa de evitar que a população em situação de rua cresça com a chegada do fim do ano.

“Esse movimento é registrado todos os anos, Volta Redonda tem a maior economia da região, logo acaba atraindo pessoas de outros municípios”, disse Carla.

O ex-secretário da Smac, Munir Francisco, deputado estadual eleito, lembrou que quando reassumiu a pasta, no início de 2021, foram identificadas em torno de 130 pessoas em situação de rua no município.

“Com uma equipe dedicada e uma rede completa de acolhimento, conseguimos reduzir este número para cerca de 70 indivíduos. Agora é trabalhar a abordagem para ampliar o atendimento no Centro Pop e Abrigo Seu Nadim”, falou Munir.

“Sabemos que hoje a maior parte desse público acessa o Centro Pop, e vimos aumentar a frequência no quarto de passagem, o pernoite, no abrigo. Entretanto o intuito é focar nestas pessoas para que passem a viver no abrigo, ou sejam inseridas nos programas de formação para conquista de emprego e renda”, completou o deputado.

Rede completa de assistência

A secretaria de Ação Comunitária conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social; o Centro Pop, que fica no Aterrado e oferece às pessoas em situação de rua: alimentação; higiene pessoal; atendimento técnico para a análise das demandas dos usuários; orientação individual; encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e as demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência; encaminhamento para retirada de documentos; contato familiar; atendimento psicossocial; grupos com diversas temáticas; além de receberem orientações para construção do Plano de Acompanhamento Individual ou Familiar.

O Albergue Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças, conta atualmente com seis abrigados. É um espaço de acolhimento provisório para adultos munícipes em situação de rua, para o qual o Centro Pop é a porta de entrada, a fim de resgatar os vínculos familiares, sociais e comunitários, assegurando a autonomia dos usuários.

A equipe do Departamento de Proteção Especial também coordena o projeto “SuperAção”, composto prioritariamente por pessoas adultas, entre 18 e 59 anos, em processo de saída das ruas, acompanhados pelo Centro POP ou pelo Abrigo Municipal. O objetivo é oferecer suporte a esta população, com acompanhamento nas áreas social, de saúde, lazer e cultura, além de proporcionar uma atividade laborativa de geração de renda e autonomia financeira.

A Rede Municipal de Assistência Social conta ainda com o Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM). Após o atendimento no Centro Pop, o SAM oferta a concessão de passagem rodoviária aos usuários em trânsito. A unidade fica na Rodoviária Municipal, mas é necessário que todo e qualquer usuário seja atendido anteriormente pelo Centro Pop.

O atendimento à população em situação de rua também é feito através de parcerias dentro da própria prefeitura, como o Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que também conta com o Programa de Saúde Mental, para atender as pessoas em situação de rua que são dependentes químicos, usuários de álcool e outras drogas, entre outros.