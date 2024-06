Prefeitura de VR abre concurso para contadores

Os contadores selecionados atuarão em vagas da Controladoria Geral do Município (CGM), da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF). Além do vencimento previsto em edital, os contratados em regime estatutário terão ainda auxílio-alimentação, gratificação social, gratificação de nível superior e demais previstas em lei.

O candidato deverá preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição e conferir todos os seus dados. Após essa etapa, será gerado um boleto para o pagamento da taxa de inscrição. No caso de impossibilidade de acesso à internet, as inscrições poderão ser realizadas na Subprefeitura, na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro. O edital completo e outras informações também estão disponíveis no site.

Volta Redonda – Estão abertas as inscrições para o concurso público para contador da Prefeitura de Volta Redonda. A seleção será realizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e visa preencher quatro vagas, além de um cadastro reserva. A inscrição poderá ser realizada até quinta-feira (6) e deverão ser realizadas no site (voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico).