Prefeitura de VR acelera serviços de manutenção

Matéria publicada em 7 de maio de 2023, 12:38 horas

Volta Redonda – A prefeitura promoveu neste fim de semana – sábado (6) e domingo (7) – o aceleramento dos serviços de manutenção no município, como roçada, capina, recolhimento de entulhos e execução de pequenos reparos. Tampas de bueiro, ralos e outros serviços foram feitos nos bairros Vila Rica, Roma, Voldac e Candelária.

O acesso à Rodovia do Contorno recebeu serviço de caiação. O Cemitério Municipal Isidoro Ribeiro está desde sábado com uma equipe de manutenção, fazendo capina e roçada de toda a área. Os servidores permanecem no local até a limpeza completa do cemitério.

As ações se espalharam pelos bairros Voldac, São Luiz, Santa Cruz, bem como nos canteiros de acesso aos bairros Casa de Pedra, Tiradentes e Siderópolis. O Morro da Caviana, no Santo Agostinho, foi outra localidade que recebeu serviços em diversos trechos.

A Rua Barbacena, no Santa Rita do Zarur, foi atendida com lavagem, assim como praças dos bairros Bela Vista, Voldac e Jardim Caroline receberam cuidados das equipes da prefeitura. A Rua 21, na Vila Santa Cecília, teve um trecho fresado para receber asfaltamento ao longo desta semana. Além disso, está previsto trabalho de pavimentação no Roma e na Rodovia dos Metalúrgicos ao longo dos próximos dias.