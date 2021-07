Matéria publicada em 31 de julho de 2021, 12:22 horas

Município oferece 50 leitos neste período de inverno

Volta Redonda- Com o objetivo de amenizar o sofrimento das pessoas que vivem nas ruas em decorrência do frio intenso dos últimos dias, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), está oferecendo acolhimento para cerca de 50 pessoas.

Desse número, 18 pessoas são atendidas no Abrigo Municipal Seu Nadim, em parceria com a SMAC, 17 pessoas estão pernoitando no Serviço de Obras Sociais (SOS) desde a última quarta-feira, dia 28, e a partir desta sexta-feira, dia 30, mais 15 leitos para pernoite estão sendo disponibilizados em um novo espaço de acolhimento no bairro Nossa Senhora das Graças.

“No abrigo, o atendimento é permanente, mas os demais são temporários e foram preparados especialmente para estes dias de baixa temperatura”, explica a diretora do Departamento de Proteção Especial Social (DPES), Denise Alves. Ela lembra que para este atendimento, as pessoas foram direcionadas pelo Serviço Especializado de Abordagem Social da SMAC ou as próprias pessoas manifestaram interesse em serem acolhidas.

De acordo com a diretora do DPES, a porta de entrada para receber estas pessoas é o Centro Pop (Centro de Referência Especializado para população em situação de rua Uhady Nars), que fica ao lado do Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves, antigo Cais Aterrado. “Antes de ir para os albergues, eles tomam banho e jantam. Depois são levados pela nossa equipe numa van para os locais. Temos um funcionário nosso que pernoita junto para prestar auxílio a eles. No dia seguinte, eles também recebem café da manhã”, explica Denise.