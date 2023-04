Prefeitura de VR divulga inscrições para kit gratuito da nova parabólica digital

Matéria publicada em 23 de abril de 2023, 08:56 horas

Programa do Governo Federal está distribuindo equipamento para inscritos no CadÚnico

Volta Redonda – A prefeitura está divulgando nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) os endereços de agendamento para receber o kit com a nova parabólica digital. Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2402, ou pelo site prod.sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

O serviço é gratuito para pessoas inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e que têm a parabólica tradicional funcionando em casa. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das parabólicas digitais.

De acordo com a prefeitura, a substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Ou seja, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. O modelo tradicional também corre o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisa fazer a troca.

“O kit é totalmente de graça. A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi. Quem não fizer a troca para a nova parabólica digital, corre o risco de ficar sem o sinal dos canais abertos de televisão. Se informe sobre o serviço e veja se você está apto a ser contemplado”, alertou a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, lembrando que a divulgação do serviço faz parte da parceria entre os governos municipal e federal.